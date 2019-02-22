Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

23 dakika önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye helikopterle ulaşan ekipler, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi filmleri aratmayan bir operasyonla kurtardı. Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Antalya, Konyaaltı, Güncel
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