Kayalıklarda Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
23 dakika önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.
Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye helikopterle ulaşan ekipler, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi filmleri aratmayan bir operasyonla kurtardı. Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
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