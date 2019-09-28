Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

29 dakika önce

Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldıNİĞDE - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 6 gündür dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

NİĞDE - Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 6 gündür dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.

Çömlekçi Köyü yaylasında İlhan Eliaçık, hayvanlarını otlatmak için yaylaya götürdü. Keçilerin bir kısmı çıktığı kayalıklardan 6 gündür inmeyince hayvan sahibi yardım istedi. Kayalıklarda 4 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri yaptıkları 3 saatlik çalışma sonucu keçiler kurtarıldı. 4 keçi, sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

Altunhisar, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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