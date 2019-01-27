Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Güdeli köyündeki kayalıklarda bir köpeğin sesini duyan Mücahit Arslan, mahsur kalan hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Köpeğe ulaşamayan Arslan, durumu Suşehri Belediyesine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Amatör dağcı da olan belediye görevlisi Yunus Emre Kutlu, halatlar yardımıyla uzun uğraşlar sonucu köpeğin yanına ulaştı.

Kutlu, beline halat bağladığı köpeği arkadaşlarının da yardımıyla kayalıklardan kurtarmayı başardı.

Köy sakinlerinden Mücahit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin yaklaşık 4-5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığını görünce belediyeden yardım istediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Sivas, Suşehri, Güncel
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