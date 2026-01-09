Kaybolan Kevser Akan Bulundu

Eskişehir'de 1 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Kevser Akan'ın sağ salim bulunduğu öğrenildi.

Emek Mahallesi Asri Sokak'ta ikamet eden Kevser Akan (14), dün sabah saat 07.30 sıralarında Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki (MESEM) Kuaförlük Okulu'na gitmek için evinden ayrılmış ve kayıplara karışmıştı. Endişeli ailenin İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunması üzerine polis ekiplerince küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Kayıp olarak aranan Akan'ın kısa süre önce kent merkezinde sağ salim şekilde bulunduğu öğrenildi. İfade için polis merkezine götürülen kızın, sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edileceği bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR