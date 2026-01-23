Kaybolan Rus Yüzücünün Cenazesi Rusya'ya Gönderildi - Son Dakika
Kaybolan Rus Yüzücünün Cenazesi Rusya'ya Gönderildi

23.01.2026 14:00
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan yüzücü Nikolay Svechnikova'nın cenazesi teslim edildi.

Beşiktaş'ta düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Rus yüzücü Nikolay Andreevich Svechnikova'nın cenazesi Rusya'ya gönderildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Andreevich Svechnikova suda kaybolmuştu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında 20 Ocak'ta bulunan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti. Cesedin, Rus yüzücü Svechnikova'ya ait olduğu DNA testi ile tespit edilmişti. Svechnikova'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Rus yüzücünün cenazesi ülkesine gönderilmek üzere ailesine teslim edildi. Ardından cenaze İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin de tamamlanmasının ardından THY'ye ait kargo uçağıyla Rusya'ya gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

