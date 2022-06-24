Son dakika haberi! Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı

24.06.2022 16:17

Son dakika haber... Şişli'de damadın kayınpederini önce araçla ezip, sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'de damadın kayınpederini önce araçla ezip, sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı damat yakalanırken, zanlının kameralara yansıyan görüntülerde önce kayınpederini araçla ezmeye çalıştığı, daha sonra tüfekle ateş açtığı görüldü.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce araçla ezip, sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde araç ve suç aleti silahla birlikte yakalanan Ersin S., emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Ersin S.'nin kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde katil zanlısının aracıyla geri geri gelerek yolda yürüyen kayınpederine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Sertçelik'in yere düştüğü, bu sırada araçtan inen damadın ateş ettiği görülüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

YORUMLAR
500
Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement