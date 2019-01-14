Kayınvalidelerden Dans Performansı!

Sina'nın kayınvalidesi Songül Hanım'ın düğünündeki performansı ise oldukça şaşırttı.

Songül Hanım'ın eğlenceli dansını gelinler ve kayınvalideler şaşkınlıkla izledi. Oldukça konuşulan bu performans sonrası Fatih Ürek, kayınvalideleri dans etmeleri için ayağa kaldırınca eğlenceli anlar yaşandı. İşte kayınvalidelerin dans performansı!