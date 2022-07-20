Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber - Son Dakika
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Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber

20.07.2022 14:37

Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber 13 gündür kayıp 10 yaşındaki Emine'nin cesedini kadavra köpeği buldu Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedi ırmakta yapılan arama çalışmaları sonucu kadavra köpeği tarafından bulundu.

Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber

13 gündür kayıp 10 yaşındaki Emine'nin cesedini kadavra köpeği buldu

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedi ırmakta yapılan arama çalışmaları sonucu kadavra köpeği tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde evlerinin önünde oynarken ailesinin bir anlık dalgınlığında otizmli Emine Ayhan 7 Temmuz günü aniden kayboldu. Telaşla çocuklarını aramaya başlayan aile ve mahalleli durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda mahalleye yakın mesafede olan Yeşilırmak kıyısında çocuğa ait olduğu anlaşılan tişört bulundu. Bunun üzerine ekipler nehre düşmüş olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, Salih Güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleri, 13 gün boyunda 83 personel ile arama yaptı. Jandarma kadavra köpeğinin de katıldığı aramalarda bugün acı haber geldi. Ekipler arama çalışmasını sürdürürken Hacılıçay Mahallesi'ndeki Yeşilırmak içinde oluşan adacık içinde jandarma kadavra köpeği Emine'nin cansız bedenini buldu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Emine Ayhan'ın cesedi polis botuyla karaya çıkartılarak tabuta konulduktan sonra cenaze aracına nakledilip otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti Çarşamba'da off-road yarışları nefes kesti
Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp 10 yaşındaki Emine'den acı haber - Son Dakika
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