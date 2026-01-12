Kayıp 55 Hayvan Jandarma ile Bulundu - Son Dakika
Kayıp 55 Hayvan Jandarma ile Bulundu

Kayıp 55 Hayvan Jandarma ile Bulundu
12.01.2026 19:16
Antalya'nın Aksu ilçesinde kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaöz Mahallesi'nde yaşayan M.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yoğun yağış nedeniyle arazideki 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu kayıp hayvanlar eksiksiz ve sağlıklı şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
