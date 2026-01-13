Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
Son Dakika
3-sayfa

Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu
13.01.2026 16:15
Manavgat'ta kaybolan Alzheimer hastası R.K., jandarma devriyesiyle ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası vatandaş, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yürüyen, davranışlarıyla dikkat çeken ve kimliği bulunmayan bir vatandaşa rastladı. Kendini ifade edemediği belirlenen kişi hakkında araştırma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda vatandaşın R.K. olduğu tespit edildi. Ailesiyle iletişime geçen ekipler, R.K.'nin alzaymır hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı bilgisini aldı.

Bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

