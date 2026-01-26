Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu - Son Dakika
26.01.2026 00:37
Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Tuba Dinç, yapılan aramalar sonucunda Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında ölü olarak bulundu. Ailesi tarafından akşam saatlerinde kaybolduğu bildirilen genç kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolduğu bildirilen 15 yaşındaki Tuba Dinç, yapılan aramalar sonucunda dere kenarında ölü olarak bulundu.

KAYIP GENÇ KIZ İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Eskigediz beldesi Park Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde ayrılan Tuba Dinç'in geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, genç kızın bulunması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

DERE KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tuba Dinç, Eskigediz Kayalıkları mevkisindeki dere kenarında yüzüstü yatar vaziyette bulundu. Yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tuba Dinç'in cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

