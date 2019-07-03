Son Dakika Haberleri: Kayıp dağcılardan 7'sinin cesedi helikopterlerle tahliye edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayıp dağcılardan 7'sinin cesedi helikopterlerle tahliye edildi

1 saat önce

Himalayalar'da Mayıs ayında kaybolan 8 dağcıya ait olduğu düşünülen 7 ceset bölgeden helikopterlerle tahliye edildi.

Kayıp dağcılardan 7'sinin cesedi helikopterlerle tahliye edildi, System.String[]
Himalayalar'da Mayıs ayında kaybolan 8 dağcıya ait olduğu düşünülen 7 ceset bölgeden helikopterlerle tahliye edildi.

Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'ın en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'ye tırmanırken kaybolan 8 dağcıdan 7'sine ait olduğu düşünülen cesetlerin helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi. Yerel Sivil Yönetici Vijay Jogdande, cesetlerin bugün askeri helikopterlerle Uttarakhand eyaletinin Pithoragarh kasabasına getirildiğini bildirdi. Jogdande cesetlerin yüzleri parçalandığı ve üzerilerinde herhangi bir belge bulunmadığı için kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti.

Dünyanın en büyük sıradağları arasında yer alan Himalayalar'ın en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'nin 7 bin 816 metrelik zirvesine tırmanmak için Mayıs ayında yola çıkan 4'ü İngiliz, 2'si Amerikan, diğer 2'si ise Avustralya ve Hindistan vatandaşı olan bir grup dağcı, 26 Mayıs'ta çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu. 31 Mayıs'ta dönmeleri beklenen dağcılardan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Hint Hava Kuvvetleri tarafından yapılan aramada, 7 dağcıya ait ceset bulunmuş, helikopterlerin bölgeye inememesi üzerine Hindistan Dağcılık Vakfı tarafından başlatılan kara keşfiyle cesetlere ulaşılmıştı. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hindistan'da 4 erkek kardeş başarılarını kıskandıkları kıza tecavüz etti! Hindistan'da baraj taştı! 6 kişi öldü, 18 de kayıp var Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp dağcılardan 7'sinin cesedi helikopterlerle tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]