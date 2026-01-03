Kayıp Enes Aldum, İstanbul'da Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayıp Enes Aldum, İstanbul'da Ölü Bulundu

Kayıp Enes Aldum, İstanbul\'da Ölü Bulundu
03.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Enes Aldum, Küçükçekmece'de ölü bulundu. Olay araştırılıyor.

İstanbul'da yakınları tarafından 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki şahıs, Küçükçekmece'de boş bir arazide ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum isimli şahsın, Küçükçekmece'de bulunan macera parkının alt kısmında yürüyen vatandaşlar boş arazide birinin hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk değerlendirmede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adının Enes Aldum olduğu öğrenilmesi üzerine yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen şahsın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Enes Aldum'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebi henüz belli olmazken, adli tıpta yapılacak olan otopsi çalışmaları sonrası ölüm nedeni netlik kazanacak.

Olayla ilgili şahsı daha öncede orda gördüğünü belirten Enes İşler, "Burada tam olarak 30'lu yaşlarda bir şahıs. Daha önceden de 10 gündür kayıp olduğu biliniyor. 10 gündür kayıp olduğu için bazı yerel sayfalarda fotoğrafları yayınlanıyor. Hatta kayıp olduğu için kayıp ihbarı oluyor. Kendisi de 10 gündür buraya sürekli git gel yapıyordu, burada konaklıyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayıp Enes Aldum, İstanbul'da Ölü Bulundu - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Enes Aldum, İstanbul'da Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.