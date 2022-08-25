Kayıp genç pazar aracında vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp genç pazar aracında vurulmuş halde ölü bulundu

25.08.2022 17:23

Kayıp genç pazar aracında vurulmuş halde ölü bulunduSAMSUN Samsun'da akşam eve gelmeyince ailesinin kayıp olduğuna dair aramaya çıktığı genç sahilde aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayıp genç pazar aracında vurulmuş halde ölü bulundu

SAMSUN Samsun'da akşam eve gelmeyince ailesinin kayıp olduğuna dair aramaya çıktığı genç sahilde aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite mazuru olduğu öğrenilen ve babasıyla pazarlarda meyve sebze satan 25 yaşındaki Mustafa Melih Yavuz dün akşam eve gelmeyince aile merak edip aramaya çıktı. Polisten de yardım isteyen Yavuz ailesi KGS kayıtlarından oğlunun idaresindeki minibüsün İncesi mevkisi tarafına geçiş yaptığını ancak 19 Mayıs İlçeyi de geçmediğini öğrendi. Bugün gün boyu sahil şeridinde oğlunu arayan aile içinde minibüsü sahilde park halde buldular. Aracın yanına giden aile Mustafa Melih Yavuz'u şoför halinde hareketsiz olarak buldular. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Melih Yavuz'un tabancayla vurulmuş ve ölmüş olduğunu tespit etti. Mustafa Melih Yavuz'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp genç pazar aracında vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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