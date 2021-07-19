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Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi - Son Dakika

Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi

19.07.2021 15:20
Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde bir hafta önce kaybolan 15 yaşındaki Helen'in kaçırıldığı iddia edildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde bir hafta önce kaybolan 15 yaşındaki Helen'in kaçırıldığı iddia edildi.

Batman nüfusuna kayıtlı 15 yaşındaki Helen Çekin hayvancılıkla uğraşan ailesi ile birlikte geldiği Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol köyü yaylasında kaybolmuştu. Ailesi Helen'in kaçırıldığını ve zorla alıkonulduğunu iddia etti. Aile, güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaparken, kız kardeşinin kaçırıldığını ve zorla alıkonulduğunu iddia eden abisi İbrahim Çekin, "Ben Helen'in abisiyim. Ailem Batman'da ikamet etmekte. Hayvancılık yaptıkları için yaz aylarında Doğu Anadolu'ya geliyorlar. Bu yıl da Muş'un Bulanık ilçesine yaylacılık için gelmişlerdir. 12 Temmuz gecesi burada bu çadırda birlikte uyuyorlar. 13 Temmuz sabahı uyandıklarında 15 yaşındaki kız kardeşim Helen'i yatağında bulamıyorlar. Ardından jandarmaya kayıp müracaatında bulunuyorlar. Savcılığa aynı şekilde gidiyorlar. Kızdan o tarihten beri hiçbir haber alamıyoruz. Duyduğumuza göre C.Ç. adında biri tarafından kaçırılmış. Bu şahıs Kurtalan'da ikamet etmekte. Ben abisi ile görüştüm. Abisi dedi 'biz kızı vermeyiz. Kimseden de korkmuyoruz. Kızı kimseye vermeyiz.' Daha sonra diğer tarafın büyükleri amcamın evine gelip eğer siz kızı iki ay sonra bize geri verecekseniz biz kızı şimdilik size vereceğiz. İki ay sonra kızı bir daha bize vermeyecekseniz biz bu kızı kesinlikle size göstermeyeceğiz. Adamlar kızın nerde olduğunu biliyor. Kaçırdıkları günden beri kızın telefonuna el koymuşlar. Hiçbir şekilde irtibat kuramıyoruz. Ölü mü, sağ mı, yaşıyor mu nerede olduğunu bilmiyoruz. Adamlar dağa mı götürmüş nereye götürmüş hiç bilmiyoruz ve 'kesinlikle ne devlete ne de size kızı teslim etmeyiz. ya bizim kalacak ya da biz size vereceğiz iki ay sonra bize teslim edeceksiniz'" dedi.

Hem tehdit ettiklerini hem şart koştuklarını ileri süren Çekin, "Kardeşim daha çocuk, daha 15 yaşında. Zaten 15 yaşındaki bir çocuğun rıza ehliyeti falan yok. Batman'dan köye gelirken çocuk gözüyle baktığım için ona şeker market eşyaları getiriyordum. Adam ne şekilde götürmüşse tehditle mi götürmüş. Hangi vaatle kandırıp götürmüş bilmiyoruz. Kıza ulaşamıyoruz, adamlar suç işlemiş. Suç işlediklerinin farkında ve bu yüzden kızla irtibat kurmamızı engelliyorlar. Kızın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Adamlar eşkıyalık yapıyor. Hem kızı kaçırmışlar hem bize şart koşuyorlar; 'Ya kız bizde kalacak ya da hiçbir şekilde size göstermeyiz' diyorlar" diye konuştu.

Kızının bir an önce bulunmasını isteyen Helen'in annesi Caziye Çekin ise, "Benim kızım bir haftadır kayıp. Sabah kalktık kız yok. Kız daha çocuk. 15 yaşında. Ben bu kıza kalk bir iş yap deyince kız küsüyordu. Çocuk yaşındaydı yani. Bunu evlendirmek veya birilerine söz vermek kanunen de yasak. Kızı kaçırıp götürmüşler bize göstermiyorlar. Kız sağ mı ölü mü onu da bilmiyoruz. Bir haftadır hepimiz perişanız. Birbirimizi yiyoruz. Çocuk yaşındadır. Belki şimdi kız açlıktan da ölmüştür. Yani biz kızımızı istiyoruz. Onun getirilmesini mutlaka istiyoruz. Çocuk yaşında kızı evlendirmemize bile devlet müsaade etmez. Nasıl onlar eşkıya gibi kaçırıp götürmüşler kızı evlendirmeye çalışıyorlar. Belki de evlendirmek için de kaçırmamışlardır. Kız çocuktur aklı çelinmiş. Buraya bir kişi mi geldi, on kişi mi geldi kızı kandırıp mı çıkardılar, yataktan taşıyıp mı çıkardılar bunu bile bilmiyoruz. Sabah kalktık kızımız yoktur. Bütün yetkililerden rica ediyorum. Kızımız mutlaka bulunsun" dedi.

Helen'in dayısı Sabahattin Çekin ise, "Helen bir haftadır kaçırılmış. Onun için Batman'dan buraya geldim. Biz bilmiyoruz nerededir. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyoruz. Kızın telefonunu hemen yok etmişler. Bütün medyadan rica ediyoruz. Kızımız bir an evvel bulunsun biz perişan haldeyiz. Benim kardeşim perişan halde. Benim eniştem perişan halde. Ailesi perişan halde. Bunlar eşkıyalık yapmışlar. 15 yaşındaki kızın rızası olursa ne olur olmazsa ne olur? 15 yaşındaki kızı babası vermek istese zaten devlet izin vermiyor. Bunların büyükleri kızı iki ay sonra vermek şartıyla size gösteririz diyorlar. Böyle eşkıyalık mı olur." diye konuştu. - MUŞ

Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi
Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi
Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi
Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi
Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi
Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi

Doğu Anadolu, Bulanık, Batman, Muş, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kayıp Helen'in kaçırıldığı ve zorla alıkonulduğu iddia edildi - Son Dakika


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