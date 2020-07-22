Kayıp kadın kırsal bölgede bulundu - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan kadın, evinin 10 kilometre uzağında kırsal alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Evci Alan Yaylası'nda ikamet eden bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, eşi N.A.'nın (49) 18 Temmuz'da evden ayrıldığını, ruh sağlığının yerinde olmadığını, çıktığı saatten itibaren kendisine hiçbir iletişim aracı ile ulaşamadıkların söyleyerek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Abanoz Yaylası ve çevresinde jandarma koordinesinde AFAD, itfaiye ve vatandaşların katılımı ile arama yapılırken, kayıp kadın evinin 10 kilometre uzağında kırsal alanda bulundu.

Sağlık durumu iyi olan kadın, tedbir amacıyla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN