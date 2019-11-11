Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
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KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:29 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kese köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen köylüler, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. Ekipler, ormanlık alanda hayatını kaybeden kişinin 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel olduğunu tespit etti. Şenel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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