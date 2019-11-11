Son Dakika Haberleri: Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika Güncel Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel (85), yaşadığı köye 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kese köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yoldan geçen köylüler, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. Ekipler, ormanlık alanda hayatını kaybeden kişinin 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Fethiye Şenel olduğunu tespit etti. Şenel'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:29 Kaynak: DHA
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