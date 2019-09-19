Son Dakika Haberleri: Kayıp koyunlar drone yardımıyla buldu
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Kayıp koyunlar drone yardımıyla buldu

1 saat önce

Erzincan'da kayıp 59 koyunun yeri droneyle tespit edilerek jandarma ekiplerince bulundu.

Kayıp koyunlar drone yardımıyla buldu, System.String[]

Erzincan'da kayıp 59 koyunun yeri droneyle tespit edilerek jandarma ekiplerince bulundu.


Erzincan'ın Üzümlü ilçesi kırsalında kaybolan 59 koyun jandarma ekiplerince bulundu. Bilal Uzun'a ait sürüden ayrılan 59 koyun dün kayboldu. Uzun'un durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri droneyle havadan da arama çalışması yürüttü. Kaybolan 59 koyunun yeri drone yardımıyla sazlık alanda tespit edildi. Jandarma tarafından bulunan koyunlar sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Jandarma, Üzümlü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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