Kayıp koyunlar drone yardımıyla buldu

Erzincan'da kayıp 59 koyunun yeri droneyle tespit edilerek jandarma ekiplerince bulundu.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesi kırsalında kaybolan 59 koyun jandarma ekiplerince bulundu. Bilal Uzun'a ait sürüden ayrılan 59 koyun dün kayboldu. Uzun'un durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri droneyle havadan da arama çalışması yürüttü. Kaybolan 59 koyunun yeri drone yardımıyla sazlık alanda tespit edildi. Jandarma tarafından bulunan koyunlar sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN