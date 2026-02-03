Kayıp Nimet Kılıç'ın Cesedi Bulundu

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 21 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni, 13 gün sonra dere yatağında bulundu.

Çınar ilçesine bağlı Kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve çeşitli kurum personelinin yaptığı çalışmalarda, mahallenin kayalık ve sulak alanlarda dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

13 gün süren arama çalışmaları sonrasında, Kılıç'ın cansız bedeni mahallerin 2,5 kilometre uzaklığındaki dere yatağında bulundu.

Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.