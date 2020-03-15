Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu.

Manavgat Irmağı'nda bir kişiyi hareketsiz şekilde gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Polis, sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada köprü altındaki cesede ulaşıldı.

Sahil güvenliğin botuyla karaya çıkartılan cesedin, 3 Mart'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mehmet Coşar'a (40) ait olduğu belirlendi.

Coşar'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu

Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı

Son Dakika Haberleri
20:15 Turhan: "Bakanlığımızın Çorum'da özellikle ulaştırma alanında önemli yatırımları var"
20:13 Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
20:12 İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün...
20:10 Mersin Valiliği yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlattı
20:10 Bozcaada'da denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçının cesedi bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 20:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]