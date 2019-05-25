Kayıp şahıs K9 köpeğiyle aranıyor
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç'ı (40) arama çalışmalarına AFAD ve Jandarmanın yanı sıra koku almaya duyarlı köpeklerde katıldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:34 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesinde, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Muzaffer Kılıç
'ı (40) arama çalışmalarına AFAD
ve Jandarmanın yanı sıra koku almaya duyarlı köpeklerde katıldı.
Kdz. Ereğli'ye bağlı Öğberler
köyünde, pazartesi sabahı evinden çıkan Muzaffer Kılıç'tan (40) bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumunu Jandarmaya bildirmesi üzerine köy ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin köyün çevresindeki ormanlık alanda sürdürdüğü arama çalışmalarında koku almaya duyarlı eğitimli köpekler de kullanılırken 4 gündür süren arama çalışmalara rağmen Muzaffer Kılıç'a henüz ulaşılamadı. - ZONGULDAK
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