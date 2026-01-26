Kayıp Tuba Dinç'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
Kayıp Tuba Dinç'in Cesedi Bulundu

Kayıp Tuba Dinç\'in Cesedi Bulundu
26.01.2026 03:49
Kütahya Gediz'de kaybolan 15 yaşındaki Tuba Dinç, dere kenarında cansız bedeniyle bulundu.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Tuba Dinç'in, dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Eskigediz beldesindeki Eskigediz Kayalıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Tuba Dinç, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları'na gitti. Burada çektiği fotoğrafları sanal medya hesabından paylaşan Dinç'in, bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrıldığı öğrenildi. Kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

DERE KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan ihbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri, sanal medyada paylaşılan son görüntülerden yola çıkarak Eskigediz Kayalıkları bölgesinde arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tuba Dinç, bölgedeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Tuba Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kayıp Tuba Dinç'in Cesedi Bulundu

SON DAKİKA: Kayıp Tuba Dinç'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
