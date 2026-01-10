Kayıp Yavru Köpek Sondaj Kuyusundan Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayıp Yavru Köpek Sondaj Kuyusundan Kurtarıldı

Kayıp Yavru Köpek Sondaj Kuyusundan Kurtarıldı
10.01.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da itfaiye, 20 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpeği 5 saatte kurtardı.

Şanlıurfa'da 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Duruca Mahallesinde meydana geldi. Sondaj kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleye ulaşan ekipler, yavru köpeği, 70 santim genişliğinde ve 20 metre derinliğindeki kuyudan yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı. Kurtarılan yavru köpek, doğal yaşam alanına salıverildi. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, İtfaiye, 3-sayfa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayıp Yavru Köpek Sondaj Kuyusundan Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

00:53
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 01:53:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kayıp Yavru Köpek Sondaj Kuyusundan Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.