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Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor

1 saat önce

Kırıkkale'de 45 gün önce yazlık evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan'ı bulmak için kurulan özel ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor, System.String[]

Kırıkkale'de 45 gün önce yazlık evine gittikten sonra bir daha haber alınamayan zabıt katibi Ömer Doğan'ı bulmak için kurulan özel ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; 'Mavi', 'Konuk', 'Oyuk' isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide yaptığı arama çalışmalarında bir ize rastlayamadı. Kurulan özel bir ekiple her türlü delil ve gelen tüm ihbarları değerlendiren jandarma ekipleri, Doğan'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. - KIRIKKALE

Ömer Doğan, Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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