Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Alipaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Alipaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İlçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Aslan, mahalle sakinleriyle de buluşmaya devam ediyor. Van Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Aslan, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda ayrıca belediye başkan yardımcıları ile bazı birim müdürleri de hazır bulundu.

Mahalle sakinleri, mahallelerine taziye evi ve okul yapılmasını isteyerek, elektrik ve suyla ilgili yaşadıkları sorunların giderilmesini istedi. Vatandaşlar, ayrıca bölgede altyapı, imar, çöp toplama ve drenaj hattı ile ilgili problemlerin giderilmesi gibi bir takım talep ve istekte de bulundu.

"Sorunların çözümü noktasında duyarlı davranıyoruz"

Muhtar Yunus Dilmaç ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ise sorunların çözümü noktasında duyarlı davrandıklarını belirterek, "Taziye evleri, camiler vatandaşların sahip çıkarak yapması gereken şeyler. Yeriniz, arsanız varsa bize tahsis edin biz yapalım. Burada bazı problemler belediyemizin çözebileceği şeyler ama bazı problemler de bizle ilgili değil. Bu sorunların çözümü noktasında o kurumlarla diyalog halinde olun, bizde o kurumlarla irtibat halinde olacağız. İmar ile ilgili belli bir yasaya, kanuna göre hareket ediyoruz. Bazen kişisel talepler önümüze geliyor. Burada kanuna aykırı bir karar veremeyiz. Mahalle ziyaretlerine çok önem veriyorum. Yoğun programlarımıza rağmen haftada bir iki bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Alipaşa Van'ımızın marka değeri yüksek bir mahallesi. Yapılaşma, modernleşme anlamında hızla ilerliyor. Bizde bu olumlu durumu gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

Mahalle halkı da gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyarak Kaymakam Aslan'a teşekkür etti. - VAN

Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret
Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret

Alipaşa Mahallesi, Sinan Aslan, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Aslan'dan Alipaşa Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

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