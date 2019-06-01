Kaymakam Bilgin, bayram öncesi trafikte alınan tedbirleri denetledi

Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran trafik ekipleri kontrol ve denetimlerine devam ediyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla artan trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran trafik ekipleri kontrol ve denetimlerine devam ediyor.



Ramazan Bayramı'nda trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek ve bunlar sosyal medyadan paylaşılacak. Bu kapsamda, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de yoğun denetim ve kontroller yapılıyor. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin de trafik ekiplerinin uygulama noktasını ziyaret edip yapılan denetimlerle ilgili bilgi aldı.



Eskişehir-Seyitgazi-Afyon karayolu üzerinde bulunan Jandarma yol kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Bilgin, Jandarma Trafik ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerini inceledi. Eskişehir-Afyon-Antalya güzergahında seyahat eden sürücülerle de sohbet eden Kaymakam Bilgin, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz', 'Öncelik Hayatın-Öncelik Yayanın' projeleri hakkında sürücülere bilgi verdi. Ayrıca Kaymakam Bilgin, sürücüleri ve denetlenen araçlarda bulunan çocukları İçişleri Bakanlığı tarafından 'Dikkat Sizden, Notlar Bizden' sloganıyla başlatılan Sürücü Seyahat Karnesi hakkında da bilgilendirdi. Çocukların araç sürücüleri hakkındaki değerlendirmelerini içeren karnelerin trafikte duyarlılık oluşturmayı amaçladığını aktaran Kaymakam Bilgin, şunları söyledi:



"Ramazan Bayramı sebebiyle artan trafik yoğunluğunu da dikkate alarak, trafik ekiplerimiz tarafından alınan tedbirleri yerinde görmek ve sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla Odunpazarı-Seyitgazi-Afyon yolu üzerinde bulunan Jandarma yol kontrol noktasına ziyarette bulunduk. Ayrıca yolculuk yapan sürücülerimizi ve birlikte seyahat ettikleri çocuklarımızı İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sürücü Seyahat Belgesi projesi hakkında da bilgilendirdik. İçişleri Bakanlığımız, bu projesi ile bayram süresince yolculuk yapan sürücülerimizin, yine birlikte seyahat ettikleri çocuklar tarafından denetlenmesini amaçlamaktadır. 'Dikkat Sizden, Notlar Bizden' sloganıyla uygulanan Sürücü Seyahat Belgesi projesi ile hem sürücülerimize temel yolculuk kuralları hakkında hatırlatma yapılmakta hem de geleceğin sürücüleri olan çocuklarımızın trafik bilincinin şimdiden zihninde yer etmesi amaçlanmaktadır. Ebeveynlerinin denetimini yapan çocuklarımız araç sürücüleri hakkında; yaya önceliğine ve hız limitlerine uyulması, trafik ışıklarına riayet, sürücünün cep telefonuyla konuşmaması ve emniyet kemeri takılması hususlarında değerlendirmede bulunup, not vermekteler. Doldurulan Sürücü Seyahat Belgesini sosyal medya aracılığıyla paylaşan çocuklarımızdan 100'ü İçişleri Bakanlığınca bisiklet ile ödüllendirilecektir. Bu vesile ile hem bu denetimlerde görev alan jandarma ve emniyet mensubu personelimizin, hem de yolculuk yapan vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve kazasız bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum."



Bayram süresince Odunpazarı ilçesini civar illere bağlayan Ankara, Kütahya ve Afyon yol güzergahlarında trafik denetimlerinin süreceğini bildiren Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'e denetim ve ziyareti sırasında İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç da eşlik etti.



Kaymakam Bilgin ve beraberindekiler daha sonra trafik denetim ekiplerinin Ramazan Bayramını kutlayarak ziyaretlerini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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