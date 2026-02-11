Kaymakam Çakır, Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Küre Kaymakamı Hasan Çakır, İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yetkililerden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Çakır, sınıflarda incelemelerde bulundu.

Eğitim ortamlarını yerinde değerlendiren Çakır, kursun işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette kursa katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Çakır, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Eğitim faaliyetlerine katkı sunan idareci ve öğreticilere teşekkür eden Çakır, çalışmalarında başarılar diledi.

Küre İlçe Müftüsü Melik Özkan ise nazik ziyaretlerinden dolayı Çakır'a teşekkür etti.