Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti

11.11.2020 09:58
Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti, System.String[]

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret ederek, okul ve yurt müdürü Suat Işık'tan bilgi aldı.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret ederek, okul ve yurt müdürü Suat Işık'tan bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle hasbihal eden Kaymakam Musa Kazım Çelik öğrencilere içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüsle daha iyi mücadele edebilmemiz için hijyen konusuna dikkat etmelerini istedi ve derslerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti
Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti

Anadolu Lisesi, Kazım Çelik, Tercan, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Çelik, Anadolu Lisesini ziyaret etti - Son Dakika


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