Kaymakam Çelik elma işçilerini denetledi - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta yapılan İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısında gerekli önlemleri alan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bir elma bahçesini ziyaret ederek alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetledi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Balkırı Köyünde elma bahçesi sahiplerinin ve çalışanların geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen, elma hasat sezonunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik Koronavirüs (Covid-19) Salgın Tedbirleri konulu toplantıda alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetledi.

Denetimde elma bahçesi sahiplerinin ve çalışanların her alanda maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları, çay ve su ikramlarında tek kullanımlık bardaklarda yapıldığı, bahçe sahipleri tarafından çalışanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alınarak muhtarlığa bildirildiği görüldü. - ISPARTA