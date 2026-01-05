Kaymakam\'dan Emekliye Plaket

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekliye ayrılan nüfus müdürü Muhitin Narin plaket takdim etti.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, emekli olan İlçe Nüfus Müdürü Muhittin Narin'e yaptığı hizmetler için teşekkür plaketi verdi. Atış, emekliliğe ayrılan Narin'e sunduğu hizmetler için teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik diledi. - DİYARBAKIR