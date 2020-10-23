Kaymakam Demir sporcular ile bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Metehan Adıgüzel'den çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Nazlı Demir'e, Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Aydın Arslan ve Ramazan Durmuş, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Mercan TV İmtiyaz Sahibi İbrahim Arslan ve Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan Doğru eşlik etti.

Ziyaret esnasında çeşitli spor dallarında sporcular ile sohbet eden Kaymakam Demir'in ziyaretinde sporcular gösteri yaptı. Kaymakam Demir'e muay thai eldiveni hediye ettiler. - ADIYAMAN