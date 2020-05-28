Kaymakam Deniz Pişkin'den Cuma namazı açıklaması
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin 29 Mayıs 2020 günü korona virüs tedbirleri kapsamında kılınacak olan ilk Cuma namazına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin 29 Mayıs 2020 günü korona virüs tedbirleri kapsamında kılınacak olan ilk Cuma namazına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cuma namazının ilçe merkezi ve köylerinde yeterli bahçesi ve uygun camilerde kılınabileceğinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "İçişleri Bakanlığımızın 22 Mayıs 2020 tarihli "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi Genelgesi' doğrultusunda, Tosya merkezde cuma namazı kılınacak camiler ile cuma namazı kılmaya uygun diğer alanlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Köylerimizde ise, cami bahçesi, alanı sosyal mesafeye uygun olan yerlerde cuma namazı kılınacaktır. Cuma namazında maske takmak zorunludur. Saf düzeni sosyal mesafeye uygun olacaktır. Her vatandaşımız kendi seccadesini getirecektir. Abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağından evlerinizde veya iş yerlerinizde abdest almanız gerekmektedir. 65 yaş ve üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerimizin sokağa çıkması yasak olduğu için evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Cuma namazı için belirlenen yerlerin cemaat sayısı, alanların tabloda belirtilen kapasiteleriyle sınırlı tutulacaktır. Kurallara uymayanlara Hıfzıssıhha Kanununa göre 3.150 TL idari para cezası uygulanacaktır" diye konuştu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:00 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Deniz Pişkin'den Cuma namazı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu