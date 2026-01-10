Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Duru, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük sorumluluk taşıdını belirtti.
Basın mensuplarının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu ifade eden Duru, basının vatandaş ile devlet arasında güçlü bir köprü olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Duru'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?