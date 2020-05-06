Develi Kaymakamı Murat Duru, ilçe girişindeki jandarma ve polis uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kaymakam Duru, uygulamada sürücülere de uyarılarda bulunarak, "Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim" dedi.



2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Develi ilçe girişinde bulunan jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Murat Duru, "T.C. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 2-8 Mayıs tarihleri kutladığımız trafik haftası etkinlikleri kapsamında jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasında görev yapan polisimiz ve jandarmamızla beraber bir süre sürücülerine trafik kurallarına harfiyen uyarak yolculuk yapmaları uyarasında bulunduk. Sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunduk" dedi.



Uygulamada sürücülere maske dağıtımında da bulunan Kaymakam Duru, "Kazasız belasız yolculuk yapabilmemiz için özveriyle uygulama noktamızda görev yapan polisi ve jandarmaya teşekkür edip kolaylık diledi. Trafik kuralları aklımızda olmakla birlikte gelecek güzel günler için evde kalmaya devam edelim. Bu vesile ile Develi'mizin güzel insanları hemşerilerimin, kardeşlerimin ve dostlarımın trafik haftasını kutluyorum." diye konuştu. - KAYSERİ