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Kaymakam Genç hastaları ziyaret etti

1 saat önce

Van'ın Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Devlet Hastanesinde yatan hasta ve yakınlarını ziyaret etti.

Kaymakam Genç hastaları ziyaret etti, System.String[]

Van'ın Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Devlet Hastanesinde yatan hasta ve yakınlarını ziyaret etti.


Yaklaşık bir hafta önce göreve başlayan Kaymakam Hamit Genç, ilk ziyaretini Gevaş Devlet Hastanesine gerçekleştirdi. İdari ve Mali İşler Müdürü Zeynalabidin Kuşak ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hasan Sami Akçay tarafından kapıda karşılanan Kaymakam Genç, bekleme salonundaki hasta ve hasta yakınlarıyla görüştü. Daha sonra acil servis bölümü ve diğer servislerde yatan hastaları ziyaret eden Kaymakam Genç, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Diyaliz ünitesinde yatan hastalara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Genç, hastalarla sohbet edip moral verdi.


Ziyaretlerini tamamlayan Kaymakam Genç, İdari ve Mali İşler Müdürü Zeynalabidin Kuşak ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hasan Sami Akçay'dan hastane hakkında bilgi aldı. - VAN

Hasan Sami, Akçay, Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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