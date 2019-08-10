Son Dakika Haberleri: Kaymakam Görgülüarslan'dan MİSİAD'a iade-i ziyaret
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Kaymakam Görgülüarslan'dan MİSİAD'a iade-i ziyaret

1 saat önce

Balıkesir'i Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, kısa adı MİSİAD olan Memleketçi İşadamları Derneği Balıkesir Şubesi'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Görgülüarslan'dan MİSİAD'a iade-i ziyaret, System.String[]
Balıkesir'i Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, kısa adı MİSİAD olan Memleketçi İşadamları Derneği Balıkesir Şubesi'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

MİSİAD'ın kısa bir süre önce Mehmet Sancar Komili öncülüğünde oluşturulan yeni yönetim kurulunun kendisine yönelik gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinin karşılığı olarak gerçekleşen ziyaret sohbet havasında geçti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın ziyaretinde; MİSİAD Şube Başkanı Mehmet Sancar Komili'nin yanı sıra Şube Başkan Yardımcısı Uğur Arısoy, yönetim kurulu üyeleri; Yüksel Şahan ve Celal Yılmaz hazır bulundu.

MİSİAD'ın Ayvalık'ta ki şube binasında gerçekleşen ziyarette; Ayvalık ve Balıkesir genelinde yaşanılan ekonomik durum ve Ayvalık'ta esnafın içinde bulunduğu koşullar, Ayvalık'ın turizminin canlandırılmasına ilişkin yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık iki saat süren ziyarette konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, ilçe genelinde daha ciddi yatırımların yapılabilmesinin yanı sıra ilçe turizminden daha fazla kazanç sağlayabilmek adına herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin mesajlarını verdi.

Vatandaşlarla, ilçedeki kamu kuru kuruluşları, özel sektör ve turizm yatırımcılarının el ele vererek ile turizminin potansiyelinin arttırılabilmesi adına bir arada olabilmesinin önemine işaret eden Kaymakam Görgülüarslan, bilinçli atılacak adımlardan oluşan temellerin üzerinde yükselecek her çalışmadan mutlaka olumlu sonuçlar alınacağının altını çizdi. - BALIKESİR
Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir, Ayvalık, Komili, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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