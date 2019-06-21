Son Dakika Haberleri: Kaymakam Günaydın'dan mahalle ziyaretleri
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Kaymakam Günaydın'dan mahalle ziyaretleri

1 saat önce

Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Günaydın'dan mahalle ziyaretleri, System.String[]
Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Mengen Kaymakamlığınca düzenlenen mahalle ve köy ziyaretleri kapsamında Tabaklar ve Yazıyaka mahalleri ile Şehit Hasan Durmuşoğlu İlkokulu ziyaret edildi.
Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın başkanlığında, daire amirleri, kurum görevlileri ile mahalle muhtarları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların şikayet, istek ve dilekleri dinlendi.
Katılımcılara sırasıyla söz veren Kaymakam Günaydın, daha sonra kendisine sorulan soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:31 Kaynak: AA
Hasan Günaydın, Mengen, Güncel
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