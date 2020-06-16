Kaymakam İmamoğlu'ndan jandarma ziyaret - Son Dakika

Kaymakam İmamoğlu'na ziyarette Besni ilçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Öz, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan , İlçe Özel idare Müdürü Abidin Tanrıkolu, Besni Gıda Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti.

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