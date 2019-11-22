Son Dakika Haberleri: Kaymakam, işçilerle birlikte köy yoluna kilit parke taşı döşedi
Son Dakika Güncel Kaymakam, işçilerle birlikte köy yoluna kilit parke taşı döşedi - Son Dakika

Kaymakam, işçilerle birlikte köy yoluna kilit parke taşı döşedi

6 saat önce

Kırıkkale'nin Delice Kaymakamı Saliha Teke, köy ziyaretleri sırasında işçilerle birlikte yola kilit parke taşı döşedi.

Kaymakam, işçilerle birlikte köy yoluna kilit parke taşı döşedi, System.String[]

Kırıkkale'nin Delice Kaymakamı Saliha Teke, köy ziyaretleri sırasında işçilerle birlikte yola kilit parke taşı döşedi.


Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki köyleri kurum müdürleri ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Saliha Teke, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.


Ziyaretler sırasında Büyükafşar köyünde işçilerin kilit parke taşı döşediğini gören Teke, eldivenleri takıp köy yoluna taş döşedi. Kaymakamı gören köylüler ise şaşırıp kaldı. Kocabaş, Bozköy, Sahçalı ve Doğabaşı köylerinde de incelemelerde bulunan Teke, daha sonra ilçeye dönüş yaptı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Delice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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