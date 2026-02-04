Kaymakam Kahraman'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kaymakam Kahraman'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

Kaymakam Kahraman\'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor
04.02.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, köy ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki köyleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Kahraman, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları yerinde dinliyor.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Sorguçkavak köyünü ziyaret eden Kahraman, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarım ve hayvancılığa kadar birçok konuda vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Köylerin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kahraman, iletilen taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Köy sakinleri ise yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını birebir anlatma imkanı bulduklarını belirtti ve Kaymakam Kahraman'a teşekkür etti.

Kaymakam Kahraman'a köy ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Turan Toksoy ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Vekili Gökmen Karadağ'da eşlik etti. Kaymakam Kahraman'ın köy ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Kahraman'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:32:05. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Kahraman'ın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.