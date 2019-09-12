Kaymakam Karabulut gazetecilerle buluştu

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, göreve başlaması dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi.

Değirmendere Yalı Evleri'ndeki programda konuşan Karabulut, donanma kenti olan Gölcük'ün önemli ve stratejik bir yere sahip olduğunu söyledi.

İlçenin, Türkiye'nin 40 ilinden daha fazla nüfusa sahip olduğunu ifade eden Karabulut, "Son teknolojik gelişmeler kapsamında da güvenlik teknolojileri Gölcük'ten yapılmakta. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerin deniz ayağı da buradan yapılıyor. Bu da çok gurur vericidir. Gölcük önemli bir katma değere sahip ilçemiz. Umarız bu önemli gelişmeler bu ilçede devam eder." diye konuştu.

Özel sektörün bölgeye olan katkılarına işaret eden Karabulut, şunları kaydetti:

"Gölcük sosyal ve kültürel bakımdan da zenginliğe sahip. Örneğin bu ilçede yaz döneminde birçok kültürel etkinlikler gerçekleşiyor. Bu da Gölcük'e katma değer katıyor. Gölcük'te görevime başlamadan önce uluslararası bir çalıştayı yapılmıştı. Önümüzdeki süreçte de bu etkinliklerin devam etmesini umuyoruz. Bizler el birliğiyle ilçemize katkı sağlayacak ne varsa o çalışmanın içinde olacağız. Siz değerli basınımızla da sivil toplum kuruluşlarımızla ve Gölcük'ün tüm dinamikleriyle iç içe olup, kendilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulunacağız."