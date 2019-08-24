Son Dakika Haberleri: Kaymakam Karahan, evi yanan Kıbrıs gazisini ziyaret etti
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Kaymakam Karahan, evi yanan Kıbrıs gazisini ziyaret etti

4 dakika önce

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, yangında evi zarar gören Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten ve ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Karahan, evi yanan Kıbrıs gazisini ziyaret etti, System.String[]

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, yangında evi zarar gören Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten ve ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Karahan, yanan evde yaptığı incelemenin ardından, aile için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Karahan, şöyle konuştu:

"Bizler için canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz için devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdilik gazimiz ve ailesi için yaşayacakları bir ev kiralıyoruz. Daha sonra yanan evin tamiri ve bakımı için ne gerekiyorsa yapacağız. Sevindiğimiz tek nokta yangında can kaybı olmaması. Şükürler olsun."

Ziyaret ve incelemeye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu da katıldı.

Erkan Karahan, Malkara, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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