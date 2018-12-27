Kaymakam Kendüzler'den Köy Okullarına Ziyaret

Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, köy okullarını ziyaret etti.
İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Suüstü Köyü İlk ve Ortaokuluna giden Kendüzler'i öğretmen ve köy muhtarı Tahir Öztepe karşıladı.
Sınıfları gezen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Kendüzler, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Ardından Büyükçiftlik
beldesine geçen Kendüzler, burada ilk ve ortaokulu ziyaret etti.
Kendüzler, "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesinin uygulandığı Büyükçiftlik Beldesi Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğretmenlerden proje hakkında bilgi alan Kendüzler, öğrencilerin kodlamayla ilgili gelişimlerini izledi.
Kendüzler'e Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, İlçe Emniyet Müdür vekili Veli Göçmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri eşlik etti.