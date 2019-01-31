Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler, Muhtarlarla Buluştu

Kaymakam Kendüzler, Muhtarlarla Buluştu

30 dakika önce

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, aylık değerlendirme toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kendüzler, Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, aylık değerlendirme toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

Kaymakam Kendüzler, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Muhtarlar, Kaymakam Kendüzler'e sorun ve taleplerini iletti.

Toplantıya, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Emniyet Müdürü Haluk Baş, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:37 Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Ramazan KENDÜZLER, Yüksekova, Güncel
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