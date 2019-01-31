Kaymakam Kendüzler, Muhtarlarla Buluştu

Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, aylık değerlendirme toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda sunum yapıldı.
Kaymakam Kendüzler, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.
Muhtarlar, Kaymakam Kendüzler'e sorun ve taleplerini iletti.
Toplantıya, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, Emniyet Müdürü Haluk Baş, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri katıldı.