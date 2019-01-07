Son Dakika Haberleri: Kaymakam, Köpek Yavrularını Karda Donmaktan Kurtardı

Kaymakam, Köpek Yavrularını Karda Donmaktan Kurtardı

23 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Kaymakamı Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlerken, ormanda kar üzerinde donmak üzereyken buldukları 3 köpek yavrusunu kurtardı.

Kaymakam, Köpek Yavrularını Karda Donmaktan Kurtardı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Kaymakamı Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için ekiplerin yaptığı çalışmaları denetlerken, ormanda kar üzerinde donmak üzereyken buldukları 3 köpek yavrusunu kurtardı.

Biga ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı bazı köy yollarının kapanması nedeniyle İlçe Özel İdaresi ekipleri gün boyu kar küreme çalışması yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Mustafa Can, Elmalı köyü yakınlarında karda mahsur kalan 3 yavru köpeği aracına alarak, hayvan barınağına götürüp teslim etti.

Yavru köpekleri donmaktan kurtaran Kaymakam Mustafa Can, birlikte çekilmiş fotoğrafları, Biga Kaymakamlığı'nın sosyal medyadaki sayfasından şu not ile birlikte paylaştı:

"Kardan kapanan yollarımızı açma çalışmamız esnasında, bazı vicdansızlar tarafından ormana  atılarak, terk edilen ve soğuktan donmak üzereyken gördüğümüz 3 masum köpek yavrusunu, arabamıza alarak barınağına teslim ettik."

Kaymakam Mustafa Can, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için 7-24 çalışan İlçe Özel İdare çalışanlarına da teşekkür etti.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

Biga, Çanakkale, Mustafa Can, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Bitirmeye Kararlıyız

Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 23:42:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam, Köpek Yavrularını Karda Donmaktan Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]