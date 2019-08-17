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Kaymakam Korkusuz'dan şehit ailelerine ziyaret

52 dakika önce

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçede yaşayan şehit aileleri ve yakınlarını ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Korkusuz'dan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]
Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçede yaşayan şehit aileleri ve yakınlarını ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Korkusuz, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut ve beraberindeki heyet ilçe merkezi ve köylerde yaşayan şehit ailelerini ikametlerinde ziyaret ederek geçmiş bayramlarını kutladı, istek ve taleplerini aldı.
Ziyaretlerinin ardından konuşan Korkusuz, ebediyete intikal eden şehitlerin yakınlarının kendilerine emanet olduğunu, onların ihtiyaçlarının her zaman karşılanacağını ifade etti.
Asayiş ve huzuru sağlamak için güvenlik güçlerinin canları pahasına mücadele verdiğini anımsatan Korkusuz, şunları kaydetti:
"Fedakarlıkların en büyüğü vatan uğrunda can vererek şehit olmak ve gazi olmaktır. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler de aileleri ve yakınlarıdır. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Her zaman onların yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurunu ve kardeşliğini bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza birlik, beraberlik ve kuvvet versin."
Şehit aileleri ise ziyaretlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.
Şükrü Turgut, Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:10 Kaynak: AA
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