Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı, tatlı ikramında bulundu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı, tatlı ikramında bulundu.

Mehmetbeyoğlu, çarşı merkezindeki polis karakolunda görevli memurlarla bir süre sohbet etti.

Ardından Çelebibağı Jandarma Karakoluna geçen Mehmetbeyoğlu, askerlerle bir araya geldi. Erciş- Adilcevaz kara yolunda durdurulan araçlardaki sürücülerle yolcuların yeni yılını kutlayan Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ülkeye ve millete sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti

Çelebibağı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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