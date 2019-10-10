Son Dakika Haberleri: Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı
Son Dakika Güncel Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı

Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı

1 saat önce

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan Ertürk ailesine sahip çıktı.

Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı, System.String[]

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan Ertürk ailesine sahip çıktı.


Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi Sayide Ertürk ve 3 çocuğuna Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa sahip çıktı. Aileyi ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Uçar Arpa, "İlçemizdeki tüm yardıma muhtaç ailelerimizin devlet olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Maddi açıdan oldukça zayıf olan Sayide Ertürk dul ve üç çocuğu ile yaşıyor. Resmi nikahı olmadığı için dul maaşı da alamıyor. İki kız çocuğu üniversiteye hazırlanıyor ve hiçbir gelirleri yok. Tuşba Kaymakamlığı olarak ailemizi ziyaret ettik, sorunları yerinde tespit edip çözüme yönelik adımları hızlandırmak istedik. İmkanlarımız dahilinde ailemizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık" dedi. - VAN

Meral Uçar, Tuşba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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