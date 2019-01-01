Kaymakam Özkan'dan Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti
23 dakika önce
Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlere yeni yıl dolayısıyla moral ziyaretinde bulundu.
Bitlis
'in Tatvan
İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, ilçenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlere yeni yıl dolayısıyla moral ziyaretinde bulundu.
Sık sık ilçe genelinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktaları ve jandarma karakollarına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, bu kapsamda bu yılın son ziyaretini güvenlik güçlerine gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ilçeye bağlı Yelkenli, Kaynarca
ve Küçüksu Jandarma
Karakolları ile ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Ziyaret ettiği yerlerde son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, güvenlik güçleriyle sohbet etti.
Güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyen Kaymakam Özkan, ilçemizin huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden görev başında olan polis ve askerlere teşekkürlerini ileterek, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Ziyaretlerde Kaymakam Özkan'a İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan
eşlik etti. - BİTLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:30 Kaynak: İHA
Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi