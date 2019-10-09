Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda'dan Rektör Ataç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda'dan Rektör Ataç'a ziyaret

Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda'dan Rektör Ataç'a ziyaret

1 saat önce

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, beraberinde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda'dan Rektör Ataç'a ziyaret, System.String[]

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, beraberinde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Rektör Ataç'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan Kaymakam Sağlam, Salihli'nin sağlık, tarım ve eğitim kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.


Eğitimci bir belediye başkanı olarak eğitimi çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Kayda ise Salihli Belediyesi tarafından kaba inşaatı yarım kalan fakülte binasının tüm yapım maliyetlerinin belediye bütçesinden karşılanarak tamamlandığını söyledi. Kayda, eğitim kurumlarına belediye olarak her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.


Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli Meslek Yüksek Okulu'na yaptığı katkılardan dolayı Başkan Zeki Kayda'ya teşekkür eden Rektör Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Sağlam, Başkan Kayda'ya teşekkür etti.


Kaymakam Sağlam, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ile Başkan Danışmanı Nuri Kaya'nın da yer aldığı ziyarette Başkan Kayda, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ziyaret anısına plaket takdim etti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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